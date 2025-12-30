Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock, gözaltına alındı

- Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock, Yunanistan'da esrar bulundurmaktan gözaltına alındı.
Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde, Yunanistan'ın Kolossos Rodou takımında forma giyen Goudelock'ın, üzerinde esrar bulundurmaktan gözaltına alındığı belirtildi.
SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK
Haberde, 37 yaşındaki ABD'li basketbolcunun Rodos Adası'nda karakolda gözaltında tutulduğu ve savcılığa sevk edileceği aktarıldı.
FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ
2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Goudelock, NBA'de Los Angeles Lakers ve Houston Rockets'ta oynamıştı.