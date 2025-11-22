Euroleague’de 12. hafta tamamlandı Euroleague’de 12. hafta maçları tamamlanırken Türk takımları 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe Beko deplasmanda Partizan’ı 99-87, A. Efes ise sahasında Barcelona’yı 74-73 mağlup etti.

Göster Hızlı Özet Euroleague’de 12. hafta maçları tamamlandı.

Fenerbahçe Beko ve A. Efes, bu haftayı galibiyetle kapatarak Türk takımlarının 2'de 2 yapmasını sağladı.

Fenerbahçe deplasmanda Partizan’ı, A. Efes ise kendi sahasında Barcelona’yı mağlup etti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Euroleague’de 12. hafta maçları dün gece oynanan 5 müsabakayla tamamlandı. Türk takımları ise haftayı 2’de 2 yaparak geçti. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırp ekibi Partizan karşısında 99-87'lik skorla galip geldi. Jasikevicius'un öğrencileri üst üste 4. galibiyetini elde etti. A. Efes, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Barcelona’yı 74-73 mağlup etti. Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Dubai Basketbol'u 103-82 yendi. Ligde 12. haftanın karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle: 19 Kasım Çarşamba ASVEL: 52 - Monaco: 84 20 Kasım Perşembe A. Efes: 74 - Barcelona: 73 Panathinaikos: 103 - Dubai Basketbol: 82 Olimpia Milano: 83 - Hapoel Tel Aviv: 105 Real Madrid: 100 - Zalgiris Kaunas: 99 21 Kasım Cuma Olympiakos: 98 - Paris Basketbol: 86 Baskonia: 95 - Bayern Münih: 73 Partizan: 87 - Fenerbahçe: 99 Virtus Bologna: 99 - Maccabi Tel Aviv: 89 Valencia: 76 - Kızıl Yıldız: 74 Eshspor Haberleri Abdülkerim Bardakcı'nın trafikte zor anları: Taraftar 'Pocikerim' diye bağırdı

Portekizli gazetecinin Rafa Silva iddiası: Bu savaşı kazanacak

Bertuğ Yıldırım'dan sürpriz evlenme teklifi