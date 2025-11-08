EuroLeague'de 9. haftanın ardından

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Euroleague'de 9. hafta, dün oynanan müsabakaların ardından sona erdi.

Bu hafta Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştığı Fransız ekibi ASVEL'i 81-67'lik skorla yendi ve 4. galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes ise Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynadığı Olimpia Milano'ya 97-93 kaybetti ve 6. mağlubiyetini aldı.

Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise deplasmanda Kızılyıldız'a 86-68 yenildi.

LİDER ZALGIRIS KAUNAS

Euroleague'de geride kalan 9 haftada Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, 7 galibiyet, 2 mağlubiyetle averajla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Ligde 4 galibiyet, 5 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, haftayı 13. sırada kapattı.

Anadolu Efes de 3 galibiyet, 6 mağlubiyetle averajla 16. sırada yer alıyor.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle haftayı 8. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise 2 galibiyeti olan ASVEL var.

9. HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI

Kızılyıldız: 86 - Panathinaikos: 68

Fenerbahçe: 81 - ASVEL: 67

Dubai Basketbol: 97 - Hapoel Tel Aviv: 109

Baskonia: 87 - Virtus Bologna: 76

Maccabi Tel Aviv: 107 - Monaco: 112

Paris Basketbol: 82 - Bayern Münih: 86

Anadolu Efes: 93 - Olimpia Milano: 97

Zalgiris Kaunas: 86 - Valencia Basket: 77

Olympiakos: 80 - Partizan: 71

Barcelona: 92 - Real Madrid: 101