Abone ol: Google News

EuroLeague'de ilk haftanın MVP'si Kendrick Nunn

Panathinaikos'un Bayern Münih'i 87-79 yendiği maçta 21 sayı, 10 asistle "double-double"lık performans sergileyen Kendrick Nunn, EuroLeague'de haftanın MVP'si seçildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.10.2025 19:04
EuroLeague'de ilk haftanın MVP'si Kendrick Nunn

EuroLeague'de ilk hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Yunanistan ekibi Panathinaikos'un ABD'li skoreri Kendrick Nunn oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 87-79 yendiği maçta 21 sayı, 10 asistle "double-double"lık performans sergileyen Nunn, haftanın MVP'si seçildi.

29 VERİMLİLİK PUANI ALDI

İlk haftayı 29 verimlilik puanıyla tamamlayan tecrübeli oyuncu, istatistiklerine 3 ribaunt da ekledi.

6. KEZ SEÇİLDİ

Ligde üçüncü sezonunu geçiren 30 yaşındaki Nunn, haftanın MVP'si ünvanını 6. kez elde etti.

Eshspor Haberleri