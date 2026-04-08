EuroLeague'de play-off'un ilk iki bileti belli oldu

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2025-2026 sezonunda play-off'a kalan takımlar belli olmaya başladı.

Toplam 20 takımlı ligde normal sezonun bitimine 2 maç kala Yunan ekibi Olympiakos ve İspanya temsilcisi Valencia, play-off'a kalan ilk iki takım oldu.

Olympiakos üst üste 5. kez play-off'a kalırken, Valencia ise 15 yıl sonra play-off'a yükselme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE'YE TEK GALİBİYET YETİYOR

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve 3. sıraya gerileyen Fenerbahçe'ye, kalan iki maçta bir galibiyet play-off için yeterli olacak.

Sahasında yarın Real Madrid'i ağırlayacak sarı-lacivertliler, normal sezonun son maçına 16 Nisan Perşembe günü Fransa'da LDLC Asvel karşısında çıkacak.

Fenerbahçe, iki maçı kaybetse bile diğer maçların sonuçlarına göre de ilk 6'ya girerek doğrudan play-off'a kalabilir.

Öte yandan sarı-lacivertliler, play-off'ta saha ve seyirci avantajını elde edebilmek için kalan iki maçta ilk 4'teki yerini korumaya çalışacak.

İLK 6 DOĞRUDAN PAY-OFF'A

Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonu ilk 6'da bitiren takımlar doğrudan play-off'a yükseliyor.

Ligi 7 ila 10. sırada tamamlayan ekipler ise play-in oynayacak. Play-in'in ilk maçlarında 7-8, 9-10 eşleşmesi olacak.

Ligi 7. ve 8. bitiren takımların arasında oynanacak maçın galibi play-off'a yükselecek.

Bu eşleşmenin mağlubu ise 9-10 eşleşmesinden gelen takımla final oynayacak ve kazanan takım 8. ve son play-off biletini alacak.

Play-in maçları tek maç eleme sistemi üzerinden ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak.

Play-off'lar da ise 3 galibiyet ulaşan takım adını Atina'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e yazdıracak.