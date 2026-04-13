Fenerbahçe, Anadolu Efes'e şans tanımadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası dev bir maça sahne oldu.

Pablo Laso'nun çalıştırdığı Anadolu Efes ile Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 89-73'lük skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE, EFES'E BU SEZON YENİLMEDİ

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 22. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı ekip ise 10. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon Anadolu Efes ile tüm kulvarlarda oynadığı 4 müsabakayı da kazanmayı başardı.

İLK ÇEYREK

Boyalı alandan sayılar bulan Anadolu Efes karşısında dış atışlardan skor üreten Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 12-8 önde geçti.

Sarı-lacivertliler, 7. dakikada farkı 8'e (8-16) çıkarmasına rağmen toparlanan lacivert-beyazlı takım, bitime 41 saniye kala skoru eşitledi: 20-20.

Kalan bölümde üst üste basketler bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 25-20 önde tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREK

İkinci çeyreğe etkili başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 4 kez isabet sağlayan Fenerbahçe, 15 ile 18. dakika arasında yakaladığı 11-0'lık seri sonucunda 14 sayılık fark elde etti: 30-44.

Kalan sürede toparlanan ve sarı-lacivertlilere 10-0'lık seriyle yanıt veren Anadolu Efes, bitime 18 saniye kala farkı 4'e indirdi: 40-44.

Fenerbahçe, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.

ÜÇĞNCÜ ÇEYREK

Üçüncü periyot, karşılıklı basketlerle başladı.

Bu çeyreğin ikinci bölümünde özellikle Onuralp Bitim ve Baldwin'in kazandırdığı sayılarla oyuna ağırlığını koyan ve farkı yeniden çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, son 10 dakikaya 69-56 önde girdi.

SON ÇEYREK

Dördüncü ve son çeyrekte oyundan iyice düşen Anadolu Efes karşısında farkı 22 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe, sahadan 89-73 galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Polat Parlak

Anadolu Efes: Weiler-Babb 5, Loyd 8, Dozier 3, Ercan Osmani 2, Poirier 17, Beaubois 10, Erkan Yılmaz 9, Dessert 4, Şehmus Hazer 4, Jones 4, Larkin 7, David Mutaf

Fenerbahçe: Horton-Tucker 17, Zagars 10, Tarık Biberovic 8, Melli 9, Birch 8, Boston 8, Metecan Birsen 3, Baldwin 11, Jantunen 6, Onuralp Bitim 9, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 20-25

Devre: 40-46

3. Periyot: 56-69