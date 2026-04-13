Sakaryaspor, 1. Lig'e veda etti

1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde Sakaryaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan konuk ekip oldu.

ESENLER EROKSPOR, GERİ DÖNDÜ

Esenler Erokspor, ilk yarısını 1-0 geride kapadığı maçı 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Sakaryaspor'un golünü 18. dakikada Burak Bekaroğlu kaydetti.

Esenler Erokspor'a üç puanı getiren golleri ise 49'da Recep Niyaz ve 80'da Hamza Catakovic attı.

Sakaryaspor'da Serkan Yavuz, 56. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

SAKARYASPOR, KÜME DÜŞTÜ

Sakaryaspor, böylelikle bitime 3 hafta kala 1. Lig'e veda etti.

4 sezon aradan sonra 2. Lige düşen Sakaryaspor, bu sezon 35 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik, 18 mağlubiyet alarak 33 puan topladı.

Yeşil siyahlı ekip, 2021-22 sezonunda şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmişti.

Bir dönem Süper Lig'in efsane ekiplerinden olan Sakaryaspor, gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

1. Lig'de daha önce Adana Demirspor ve Hatayspor'un küme düşmesi kesinleşmişti.

EROKSPOR'UN HEDEFİ SÜPER LİG

Esenler Erokspor ise puanını 70'e çıkardı ve haftayı 3. sırada tamamladı.

Erokspor, Süper Lig'e doğrudan çıkmak için şansını sürdürüyor.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Ligin gelecek haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Erokspor ise evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

