Fenerbahçe, EuroLeague kupasıyla Bağdat Caddesi'nde

DHA

Avrupa’da yazdığı tarihi zaferle tüm Türkiye’nin gurur kaynağı olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague şampiyonluğunu binlerce taraftarıyla kutlamak üzere bugün coşkulu bir yolculuğa çıktı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-lacivertli ekip, saat 17.00'de üstü açık otobüsle kutlama kortejine başladı.

TARAFTARLAR CADDEYİ DOLDURDU

Bağdat Caddesi güzergahı boyunca meşalelerle, tezahüratlarla ve marşlarla takımlarını selamlayan taraftarlar, adeta sarı-lacivert bir şölen yarattı. Basketbolcular, teknik ekip, oyuncu yakınları ve maskot Yellow, otobüs üzerinden taraftarlara el sallayarak kutlama coşkusuna ortak oldu. Oyuncuların ve teknik heyetin neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

Kortejin son durağı olan Ülker Stadyumu’na ilerleyen saatlerde varılması beklenirken, şehirde kutlama dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.

KAPANAN YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kutlama programı süresince, Büyükyalı Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı’nın kesişim noktasından Bostancı Meydan’a kadar uzanan sahil yolu (Kadıköy yönü) ile Bağdat Caddesi’nin Bostancı Meydan ile Mustafa Mazhar Bey Sokak arasındaki bölümü ve bu caddeye açılan tüm sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Yetkililer, sürücülere alternatif güzergâh olarak Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı’nın güney yönünü kullanmalarını tavsiye etti.