Lois Openda hacamat yaptırdı

Profesyonel sporcuların performansını korumak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için sıklıkla hacamat yöntemine başvurduğu biliniyor.

O isimlerden biri de Juventus forması giyen Lois Openda oldu.

HACAMAT YAPTIRAN İSİMLERDEN OLDU

Hacamat yaptıran Openda, o anlara ilişkin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Vücuduna uygulanan hacamat tedavisi sırasında kaydedilen görüntülerde Openda'nın sırtında çok sayıda kupa bulunduğu görüldü.

Sporcular arasında sıkça tercih edilen bu yöntemin kas ağrıları ve toparlanma süreci için kullanıldığı biliniyor.

ÇAĞ DIŞI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Öte yandan birçok yıldız futbolcunun tedavi yöntemlerinden biri haline gelen hacamat özellikle Müslüman ülkelerde kullanılırken, Avrupa'da da kullanımı sıklaştı.

Öte yandan Tabipler Birliği, hacamat yönteminin ilkel olduğunu öne sürerek devlet hastanelerinde yapımının kaldırılmasını talep etmişti.