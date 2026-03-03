Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'u farklı geçti

Yayınlama:
Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'u farklı geçti
Haber Merkezi Haber Merkezi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 95-59 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-59'luk skorla sarı-lacivertliler oldu.

İlk mücadeleyi de 113-42 kazanan sarı-lacivertliler, seride durumu 2-0'a getirerek ligde yarı finale yükseldi.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Orkun Yurttaş, Niyazi Yasin Kahraman, Halil Ata Günal

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 13, Doğa Adıcan 7, Merve Arı 18, Merve Uygül 2, Collier 12, Cansu Çolakoğlu 4, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç 3

Fenerbahçe: Rupert 19, Tuana Vural 5, McCovan 4, McBride 7, Allemand 6, Ece Erginay 5, Williams 11, Selen Baş 2, Ayşe Yılmaz 7, Milic 17, Meltem Avcı Yılmaz 8, Sudenur Akarpa 4

1. Periyot: 17-24

Devre: 30-50

3. Periyot: 43-73

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar