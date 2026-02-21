Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den ÇBK Mersin'e 24 sayılık fark

Fenerbahçe'den ÇBK Mersin'e 24 sayılık fark
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ÇBK Mersin'i 94-70 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında ÇBK Mersin ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-70'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Turgut Işık, Yiğit Gönültaş, Fatih Kurt

ÇBK Mersin: Sinem Ataş 9, Juskaite 21, Allen 7, Geisesoder 5, Esra Ural Topuz, Manolya Kurtulmuş 2, Büşra Akbaş 5, Asena Yalçın 3, Sventoraite 2, Iagupova 16

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 14, Meesseman 9, Mccovan 3, Mcbride 24, Allemand 9, Alperi Onar 10, Rupert 18, Tuana Vural 3, Milic 2, Meltem Avcı Yılmaz 2

1. Periyot: 23-25

Devre: 33-46

3. Periyot: 52-67

