Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'ndan elendi

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turunda sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda deplasmanda 39-34 yenildiği ilk maçın rövanşında Slovenya temsilcisi RK Celje'yi konuk etti.

Beşiktaş, Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılan ve ilk yarısını 20-17 geride kapattığı maçı 36-34 kaybetti.

BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ

Bu sonuçla Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'na son 16 turunda veda ederken RK Celje adını çeyrek finale yazdırdı.

