Yayınlama Tarihi: 04.10.2025 16:59
Fenerbahçe'den Emlak Konut'a 18 sayılık fark!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 71-53'lük skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, Ali Rıza Pinat

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır Turgut, Meesseman 16, Rupert 9, Allemand 9, Allen 4, Şerife Alperi Onar 5, Tuana Ayşegül Vural 3, Tilbe Şenyürek 11, Billings 6, Ayşe Yılmaz

Emlak Konut: Günesh Denise Karaoğlan 3, Thomas 15, Macaulay 6, Berfin Sertoğlu 4, Gueye 6, Ferda Yıldız 4, Ceren Akpınar 2, Delaere 6, Melek Uzunoğlu 4, Holesinska 3, Gizem Başaran Turan

1. Periyot: 21-19

Devre: 34-29

3. Periyot: 54-38

