Fenerbahçe'den Emlak Konut'a 18 sayılık fark!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 71-53'lük skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, Ali Rıza Pinat
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır Turgut, Meesseman 16, Rupert 9, Allemand 9, Allen 4, Şerife Alperi Onar 5, Tuana Ayşegül Vural 3, Tilbe Şenyürek 11, Billings 6, Ayşe Yılmaz
Emlak Konut: Günesh Denise Karaoğlan 3, Thomas 15, Macaulay 6, Berfin Sertoğlu 4, Gueye 6, Ferda Yıldız 4, Ceren Akpınar 2, Delaere 6, Melek Uzunoğlu 4, Holesinska 3, Gizem Başaran Turan
1. Periyot: 21-19
Devre: 34-29
3. Periyot: 54-38