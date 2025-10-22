Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den Olympiakos'a 21 sayı fark

Kadınlar EuroLeague C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 94-73 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 23:34
Fenerbahçe'den Olympiakos'a 21 sayı fark
  • Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague C Grubu üçüncü maçında Olympiakos'u 94-73 yendi.
  • Bu galibiyetle Fenerbahçe, gruptaki liderliğini sürdürdü.
  • Olympiakos ise ikinci mağlubiyetini aldı.

Kadınlar EuroLeague C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe ile Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-73'lük skorla temsilcimiz Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla üçüncü maçını da kazanarak grupta liderliğini sürdürürken, Olympiakos ikinci yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mikheil Vartanov (Gürcistan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Amalia Marchiş (Romanya)

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 2, Allen 5, Meesseman 17, Rupert 15, Allemand 5, Olcay Çakır 9, Alperi Onar 11, Tilbe Şenyürek 5, Gustafson 9, McBride 13, İdil Saçalır 3

Olympiakos: Jacubcova, Woolfolk 15, Christinaki 12, Kollatou 10, Johnson 17, Spyridopoulou 5, Karlafti 5, Raber 9, Ntala, Diela

1. Periyot: 19-23

Devre: 45-42

3. Periyot: 69-57

Eshspor Haberleri