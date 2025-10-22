Fenerbahçe'den Olympiakos'a 21 sayı fark

- Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague C Grubu üçüncü maçında Olympiakos'u 94-73 yendi.
- Bu galibiyetle Fenerbahçe, gruptaki liderliğini sürdürdü.
- Olympiakos ise ikinci mağlubiyetini aldı.
Kadınlar EuroLeague C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe ile Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-73'lük skorla temsilcimiz Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla üçüncü maçını da kazanarak grupta liderliğini sürdürürken, Olympiakos ikinci yenilgisini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mikheil Vartanov (Gürcistan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Amalia Marchiş (Romanya)
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 2, Allen 5, Meesseman 17, Rupert 15, Allemand 5, Olcay Çakır 9, Alperi Onar 11, Tilbe Şenyürek 5, Gustafson 9, McBride 13, İdil Saçalır 3
Olympiakos: Jacubcova, Woolfolk 15, Christinaki 12, Kollatou 10, Johnson 17, Spyridopoulou 5, Karlafti 5, Raber 9, Ntala, Diela
1. Periyot: 19-23
Devre: 45-42
3. Periyot: 69-57