FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri İkinci Turu kura çekimi yapıldı

İsviçre'nin Mies kentindeki Basketbol Evi'nde gerçekleşen FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri İkinci Turu kura çekiminin ardından A Kadın Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Gerçekleştirilen kura çekimine 1. torbadan katılan A Kadın Milli Takımı, I Grubu’nda yer alırken, Polonya, Karadağ ve İsrail ile eşleşti.

İLK İKİ SIRADA BİTİREN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİDECEK

İkinci turda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında Belçika, Finlandiya, İsveç ve Litvanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.

Ev sahibi ülkeler organizasyona doğrudan katılım hakkına sahip olup, eleme turu karşılaşmalarını H Grubu’nda oynayacak.

GRUPLAR

Çekilen kura sonucunda gruplar şu şekilde oluştu:

I Grubu: Türkiye, Polonya, Karadağ, İsrail

J Grubu: Hırvatistan, İspanya, Çekya, Bulgaristan

K Grubu: Letonya, İtalya, Slovenya, Avusturya

L Grubu: Slovakya, Sırbistan, Yunanistan, Hollanda

M Grubu: Ukrayna, Fransa, Büyük Britanya, Lüksemburg

N Grubu: Portekiz, Almanya, Macaristan, Danimarka