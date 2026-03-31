Fenerbahçe’de Nelson Semedo ve Edson Alvarez’in son durumu

Fenerbahçe, 4 günlük iznin ardından Süper Lig'in 28. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş derbisi maçı hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

SEMEDO VE ALVAREZ'İN SON DURUMU

Sarı-lacivertli ekipte bir süredir sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Edson Alvarez’in son durumu netleşti.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Portekizli sağ bek Nelson Semedo bugün itibarıyla takımla antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Meksikalı oyuncu Edson Alvarez’in ise sağlık kontrolleri ve tetkik süreçlerinin devam ettiği, birkaç hafta içerisinde kademeli olarak takımla çalışmalara başlamasının beklendiği öğrenildi.