Kosova-Türkiye maçı öncesi Priştine'de heyecan artıyor

Kosova'nın başkenti Priştine'de bu akşam oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finaline saatler kaldı...

Dev mücadele Fadil Vokrri Stadyumu'nda yapılacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi Priştine’de heyecan zirvede!

Karşılaşma öncesi Priştine’de, hem heyecan hem de dostluk görüntüleri öne çıktı.

Başkentte sokaklar Türk ve Kosovalı taraftarlarla dolmaya başladı.

Başkent Priştine'de bulunan Qendra Meydanı'nda toplanan Türk ve Kosovalı taraftarlar, forma ve atkılarıyla maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor başta olmak üzere birçok takımın formasıyla A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otel önünde toplanan Türk taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takıma destek verdi.

İşte Priştine'den objektiflere yansıyan görüntüler...