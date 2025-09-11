Abone ol: Google News

Finlandiya, Gürcistan'ı eledi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Finlandiya, Gürcistan'ı 93-79 yenerek yarı finale yükseldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.09.2025 09:06
Finlandiya, Gürcistan'ı eledi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Finlandiya ile Gürcistan karşı karşıya geldi.

Letonya'daki Arena Riga'da oynanan müsabakada kazanan, 93-79'luk skorla Finlandiya oldu.

Finlandiya, EuroBasket'te ilk kez adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Finlandiya, Slovenya'yı 99-91 yenen Almanya ile yarı finalde karşılaşacak.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Julio Anaya (Panama), Gatis Salins (Letonya)

Finlandiya: Little 3, Grandison 2, Valtonen 8, Jantunen 19, Markkanen 17, Salin 14, Nkamhoua 8, Maxhuni 15, Muurinen 7, Gustavson

Gürcistan: Baldwin 2, Sanadze 19, Shengelia 18, Mamukelashvili 22, Bitadze 14, Andronikashvili, Burjanadze 2, Shermadini 2, Ochkhikidze

1. Periyot: 28-15

Devre: 57-40

3. Periyot: 71-62

Diskalifiye: 36.47 Shengelia (Gürcistan)

Eshspor Haberleri