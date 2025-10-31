Furkan Korkmaz, TOFAŞ'a transfer oldu.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 28 yaşındaki milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre TOFAŞ'ta, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Bursa temsilcisi, daha önce Anadolu Efes, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen 28 yaşındaki şutör Furkan Korkmaz ile anlaşma sağladı.