Galatasaray, Hapoel Netanel Holon'u devirdi

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibini 87-74 yendi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibi ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.

Bulgaristan'daki Arena SamElyon Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-33 üstün geçen sarı-kırmızılılar, parkeden de 87-74 galip ayrıldı.

GRUPTA 4. GALİBİYET

Bu sonuçla Galatasaray, grubunda 4. galibiyetini yaşadı.

