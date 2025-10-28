Georgios Papagiannis ameliyat edildi

- Georgios Papagiannis, Panathinaikos maçında sakatlandı ve ameliyat edildi.
- Ameliyat başarılı geçti, ancak Papagiannis yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacak.
- Bu sezon 7 maçta forma giymişti.
Anadolu Efes Kulübü, Panathinaikos karşılaşmasında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in ameliyat edildiğini duyurdu.
Kulübün hesabından yapılan açıklamada, "Panathinaikos karşılaşmasında sol diz ön çapraz bağında yaralanma meydana gelen Georgios Papagiannis, bugün ameliyat oldu. Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.
7 MAÇA ÇIKTI
Papagiannis, bu sezon lacivert-beyazlılarda 7 maçta forma giydi.