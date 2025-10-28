Abone ol: Google News

Georgios Papagiannis ameliyat edildi

Anadolu Efes Kulübü, ameliyat edilen Georgios Papagiannis'in yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 16:55
Georgios Papagiannis ameliyat edildi
  • Georgios Papagiannis, Panathinaikos maçında sakatlandı ve ameliyat edildi.
  • Ameliyat başarılı geçti, ancak Papagiannis yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacak.
  • Bu sezon 7 maçta forma giymişti.

Anadolu Efes Kulübü, Panathinaikos karşılaşmasında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in ameliyat edildiğini duyurdu.

Kulübün hesabından yapılan açıklamada, "Panathinaikos karşılaşmasında sol diz ön çapraz bağında yaralanma meydana gelen Georgios Papagiannis, bugün ameliyat oldu. Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

7 MAÇA ÇIKTI

Papagiannis, bu sezon lacivert-beyazlılarda 7 maçta forma giydi.

Eshspor Haberleri