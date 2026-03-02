Fenerbahçe'de sezonun en kötü 10 günü yaşandı

Fenerbahçe için son 10 gün hiç beklenmedik şekilde geçti...

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşarken Avrupa Ligi'ne de veda etti.

Geçen hafta Kasımpaşa karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle galibiyete çok yaklaşan Fenerbahçe, 90+11'de yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

AVRUPA'DAN ELENDİ

Bu karşılaşmadan beş gün önce UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaşan sarı-lacivertliler, ilk maçta 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

Perşembe gecesi rakibini mağlup etmesine rağmen Avrupa defterini kapattı.

Fenerbahçe, pazar akşamı deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu.

ÖNCE KASIMPAŞA'YA SONRA DA ANTALYASPOR'A TAKILDI

Mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan sarı-lacivertliler, skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

Ancak kalan bölümde galibiyet golünü bulamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligde Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını kaçıran Fenerbahçe, zirve yarışında 4 puan geriye düştü.