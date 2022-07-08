Işıl Alben, Galatasaray'a geri döndü

Sarı-kırmızılılar eski kaptanlarından Işıl Alben ile anlaştı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda eski kaptanlarından Işıl Alben ile anlaştı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Alben ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Galatasaray'ın açıklaması

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Kadın Basketbolu’nun efsane isimlerinden Işıl Alben yeniden parçalı formasına kavuştu. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, Işıl Alben ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İlk olarak 2007-2008 sezonunda çocukluk hayali olan Galatasaray formasını giyen Kaptan Işıl Alben, 2014 yılına kadar 7 sezon başarıyla taşıdığı Galatasaray arması altına 1 EuroLeague Women, 1 EuroCup Women, 1 Türkiye Süper Ligi, 5 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı kupası kazandı.

2014-2015 sezonu başında Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Kursk’a transfer olan Işıl Alben, 1 yıllık aranın ardından 2015-2016 sezonu başında 5 yıl sürecek 2. Galatasaray dönemine başladı ve kariyerine ve Galatasaray Müzesi’ne 1 EuroCup Women Şampiyonluğu ekleyen takımın kaptanlığını yaptı.

2020 yılında çocukluk aşkı Galatasaray ile bir ayrılık daha yaşayarak BOTAŞ forması ile 2 sezon geçiren Kaptan Işıl Alben gelecek sezondan itibaren çok sevdiği sarı kırmızılı formasını bir kez daha giymek üzere 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Oyuncumuz Işıl Alben’e “yuvana hoş geldin kaptan” diyor, başarılarla dolu, sağlıklı bir sezon diliyoruz."

Kazandığı kupalar