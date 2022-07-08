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    Işıl Alben, Galatasaray'a geri döndü

    Sarı-kırmızılılar eski kaptanlarından Işıl Alben ile anlaştı.
    • 08.07.2022 - 13:42
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    Işıl Alben, Galatasaray'a geri döndü

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda eski kaptanlarından Işıl Alben ile anlaştı.

    Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Alben ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

    Galatasaray'ın açıklaması

    Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

    "Galatasaray Kadın Basketbolu’nun efsane isimlerinden Işıl Alben yeniden parçalı formasına kavuştu. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, Işıl Alben ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    İlk olarak 2007-2008 sezonunda çocukluk hayali olan Galatasaray formasını giyen Kaptan Işıl Alben, 2014 yılına kadar 7 sezon başarıyla taşıdığı Galatasaray arması altına 1 EuroLeague Women, 1 EuroCup Women, 1 Türkiye Süper Ligi, 5 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı kupası kazandı.

    2014-2015 sezonu başında Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Kursk’a transfer olan Işıl Alben, 1 yıllık aranın ardından 2015-2016 sezonu başında 5 yıl sürecek 2. Galatasaray dönemine başladı ve kariyerine ve Galatasaray Müzesi’ne 1 EuroCup Women Şampiyonluğu ekleyen takımın kaptanlığını yaptı.

    2020 yılında çocukluk aşkı Galatasaray ile bir ayrılık daha yaşayarak BOTAŞ forması ile 2 sezon geçiren Kaptan Işıl Alben gelecek sezondan itibaren çok sevdiği sarı kırmızılı formasını bir kez daha giymek üzere 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Oyuncumuz Işıl Alben’e “yuvana hoş geldin kaptan” diyor, başarılarla dolu, sağlıklı bir sezon diliyoruz."

    Kazandığı kupalar

    • Euroleague: Şampiyon (2013–14), Üçüncülük (2014–15)
    • Eurocup: Şampiyon (2008–09, 2017–18)
    • Türkiye Süper Ligi: Şampiyon (2013–14)
    • Türkiye Kupası: Şampiyon (2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14)
    • Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası: Şampiyon (2008–09, 2011–12)
    • Rusya Premier Ligi: Üçüncülük (2014–15)
    • Rusya Kupası: Şampiyon (2014–15)

    Işıl Alben, Galatasaray a geri döndü #1


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