Karşıyaka, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Karşıyaka ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 76-69'luk skorla ev sahibi takım Karşıyaka oldu.
Karşıyaka'nın ilk galibiyetini aldığı ligde, konuk takım da ilk mağlubiyetini yaşadı.
KARŞIYAKA, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Karşıyaka, periyodun son 3 dakikasına 13-12 geride girdi. Manning, Young, Egemen Güven ve Moore'un sayılarıyla 12-0’lık seri bulan Karşıyaka periyodu 24-13 üstün bitirdi.
İkinci periyoda da etkili başlayan ev sahibi ekip 16. dakikada Manning'in basketiyle farkı 19 sayıya kadar çıkardı: 39-20. Karşıyaka soyunma odasına 40-28 önde gitti.
KARŞIYAKA, GALİP GELDİ
Üçüncü periyotta farkı 21 sayıya kadar yükselten (54-33) Karşıyaka önünde toparlanan Merkezefendi Belediyesi Basket farkı azaltmayı başardı. Ev sahibi ekip, periyodu 9 sayı farkla 58-49 üstün tamamladı.
Son periyotta bitime 5 dakika kala Mahir Ağva'nın basketiyle farkı 6 sayıya indiren (69-63) rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, müsabakadan 76-69 galip ayrıldı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu
Karşıyaka: Chiozza 8, Moore 18, Samet Geyik 5, Manning 18, Alston 2, Young 17, Egemen Güven 8, Tarrant, Mert Celep
Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin 11, Cazalon 12, Smith, Hawkins 6, Mahir Ağva 19, Emre Tanışan 8, Ömer Can İlyasoğlu 5, Badzim 6, Roberts 2, Erbey Kemal Paltacı
1. periyot: 24-13
Devre: 40-28
3. periyot: 58-49