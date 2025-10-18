Abone ol: Google News

Karşıyaka, Nemanja Gordic'i transfer etti

Karşıyaka, tecrübeli basketbolcu Nemanja Gordic'i renklerine bağladığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 16:12
Karşıyaka, Nemanja Gordic'i transfer etti
  • Karşıyaka, Bosna Hersekli oyun kurucu Nemanja Gordic'i transfer etti.
  • 37 yaşındaki Gordic, 2025-26 sezonunda Karşıyaka için oynayacak.
  • Oyuncu sağlık kontrollerinden geçti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 37 yaşındaki Bosna Hersekli oyun kurucu Nemanja Gordic'i kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "Nemanja Gordic, Karşıyakamız'da. Daha önce Partizan, Buducnost VOLI ve Cedevita Olimpija takımlarında oynayan ve geçtiğimiz sezonu Spartak Office Shoes'da tamamlayan Nemanja Gordic, 2025-26 sezonunda Karşıyaka forması giyecek." denildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Oyuncunun sağlık kontrollerinden de geçtiği bildirildi.

Eshspor Haberleri