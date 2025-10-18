Karşıyaka, Nemanja Gordic'i transfer etti

- Karşıyaka, Bosna Hersekli oyun kurucu Nemanja Gordic'i transfer etti.
- 37 yaşındaki Gordic, 2025-26 sezonunda Karşıyaka için oynayacak.
- Oyuncu sağlık kontrollerinden geçti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 37 yaşındaki Bosna Hersekli oyun kurucu Nemanja Gordic'i kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, "Nemanja Gordic, Karşıyakamız'da. Daha önce Partizan, Buducnost VOLI ve Cedevita Olimpija takımlarında oynayan ve geçtiğimiz sezonu Spartak Office Shoes'da tamamlayan Nemanja Gordic, 2025-26 sezonunda Karşıyaka forması giyecek." denildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Oyuncunun sağlık kontrollerinden de geçtiği bildirildi.