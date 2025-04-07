AA & Ensonhaber

Kadınlar EuroLeague 6'lı Final organizasyonunda yarı finalde mücadele edecek Fenerbahçe'de Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, hedeflerinin üst üste üçüncü şampiyonluk olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde gerçekleştirilen medya gününde açıklamalarda bulunan Danabaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldiklerini, şimdi de EuroLeague'de final için sahaya çıkacaklarını dile getirdi.

"İNŞALLAH BU MÜZEYE DAHA ÇOK KUPALAR GETİRECEĞİZ"

Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi'nin 11. kez yarı finalde boy göstereceğini söyleyen Danabaş, şu ifadeleri kullandı:

Bundan önceki 10 organizasyonda 6 final oynadık, son 2 finalde ise şampiyon olduk. Bu durum, sürdürülebilir başarının en güzel örneği. Tesadüfe dayanmayan, her sene Avrupa'nın zirvesine oynayan bir şubeyiz. Bu sene de hedefimiz şampiyonluğu yeniden Türkiye'ye, bu gördüğünüz basketbol müzesine getirmek. Arkamızda 5 tane Avrupa kupası var. Gurur duyuyoruz. Fenerbahçe Basketbol Şubesi'nin her iki takımı da Avrupa'nın zirvesine oynuyor. İnşallah bu müzeye daha çok kupalar getireceğiz.

"BİZ DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜYÜZ"

Fenerbahçe Kulübü olarak "Dünyanın en büyük spor kulübü" mottosuyla hareket ettiklerini belirten Danabaş, kulübün mücadele ettiği 9 olimpik branşta da Avrupa'nın zirvesine oynadığını belirtti.

Bütün branşlarda her zaman zirveye çıktıklarını aktaran Danabaş, şu açıklamaları yaptı:

Biz dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir kulübüz. Yarıştığımız her branşta zirvedeyiz. Fenerbahçe bayrağını her branşta zirvede dalgalandırmak için camia olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

"BUNUN HAYALİYLE YAŞIYORUZ"

Amatör branşlarda başarıların sürdürülebilir olması için en büyük desteğin sponsorlardan geldiğini vurgulayan Danabaş, şöyle devam etti:

Bilet, naklen yayın, federasyon, isim hakkı gelirleri neredeyse sıfıra yakın. Sponsorlarımızın katkısı, camiamızın katkısı, başkanımızın ve yönetimimizin katkısı var. Biz devletimizin de katkısını bekliyoruz. Biz hem yetiştirici hem de A takımda zirveye oynayan bir şubeyiz. Basketbol milli takımımız bugüne kadar istediğimiz sonuçları uzun bir süredir alamıyor. En büyük temennimiz milli takım seviyesinde de bu başarıların yakalanması. Kadın voleybol milli takımımızın başarısıyla nasıl ki ülkede voleybola ilgi arttıysa, kadın basketbola olan ilginin de bu şekilde artmasını hedefliyoruz, bunun hayaliyle yaşıyoruz.

"İNŞALLAH ÜLKEYE YENİ BİR ŞAMPİYONLUKLA DÖNECEĞİZ"

Kadınlar EuroLeague'de daha önce 6 kez final oynayıp 2 şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatan Danabaş, takımın önemli isimlerinden Emma Meesseman'a değinerek devam etti.

Belçikalı basketbolcunun daha önce 6 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandığına dikkati çeken Danabaş, şunları dedi:

Emma Meesseman, 6 Avrupa Ligi şampiyonluğuyla dünyada en çok şampiyon olan 4 oyuncudan birisi. İnşallah şampiyon olursak Emma da yedinci kez şampiyon olarak dünyada en fazla şampiyonluk yaşayan oyuncu olacak. Bu başarı da Fenerbahçe forması giyen bir sporcuya ait olacak. Ama her şeyden önemlisi camiamızı mutlu etmek. Yarın Zaragoza'ya gidiyoruz ve inşallah ülkeye yeni bir şampiyonlukla döneceğiz.

"HER BRANŞTA TRİBÜNLERE GELİP TAKIMLARINA DESTEK VERİYORLAR"

Fenerbahçe taraftarına da mesaj gönderen Danabaş, sözlerini şu şekilde tamamladı: