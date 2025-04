Kadınlar EuroLeague 6'lı Final organizasyonunda yarı finalde mücadele edecek Fenerbahçe'de Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, hedeflerinin üst üste üçüncü şampiyonluk olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde gerçekleştirilen medya gününde açıklamalarda bulunan Danabaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldiklerini, şimdi de EuroLeague'de final için sahaya çıkacaklarını dile getirdi.

"İNŞALLAH BU MÜZEYE DAHA ÇOK KUPALAR GETİRECEĞİZ"

Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi'nin 11. kez yarı finalde boy göstereceğini söyleyen Danabaş, şu ifadeleri kullandı:

Bundan önceki 10 organizasyonda 6 final oynadık, son 2 finalde ise şampiyon olduk. Bu durum, sürdürülebilir başarının en güzel örneği. Tesadüfe dayanmayan, her sene Avrupa'nın zirvesine oynayan bir şubeyiz. Bu sene de hedefimiz şampiyonluğu yeniden Türkiye'ye, bu gördüğünüz basketbol müzesine getirmek. Arkamızda 5 tane Avrupa kupası var. Gurur duyuyoruz. Fenerbahçe Basketbol Şubesi'nin her iki takımı da Avrupa'nın zirvesine oynuyor. İnşallah bu müzeye daha çok kupalar getireceğiz.

"BİZ DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜYÜZ"

Fenerbahçe Kulübü olarak "Dünyanın en büyük spor kulübü" mottosuyla hareket ettiklerini belirten Danabaş, kulübün mücadele ettiği 9 olimpik branşta da Avrupa'nın zirvesine oynadığını belirtti.

Bütün branşlarda her zaman zirveye çıktıklarını aktaran Danabaş, şu açıklamaları yaptı:

Biz dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir kulübüz. Yarıştığımız her branşta zirvedeyiz. Fenerbahçe bayrağını her branşta zirvede dalgalandırmak için camia olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.