Potanın Perileri, Arjantin'e mağlup oldu

2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin’e 59-55 mağlup oldu. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip gruptaki ilk yenilgisini yaşarken, Arjantin ise ilk galibiyetini aldı.
Karşılaşmaya dengeli başlayan Türkiye, ilk çeyrekte top paylaşımını iyi yaparak hücumda etkili oldu.
Arjantin’in boyalı alandaki üretimini sınırlayan milliler, özellikle uzun oyuncularıyla skor buldu.
İlk periyot 12-12 eşitlikle tamamlandı.
İLK YARIDA ÜSTÜNLÜK KURDUK
İkinci çeyreğin başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Ancak Türkiye, peş peşe bulduğu üç sayılık basketlerle 18. dakikada farkı çift hanelere çıkararak 28-18 öne geçti.
Oyunun kontrolünü elinde tutan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 30-24 üstün girdi.
İKİNCİ YARIYA ARJANTİN ETKİLİ BAŞLADI
Arjantin ikinci yarıya daha etkili başladı ve 23. dakikada skoru 33-33’e getirerek dengeyi sağladı. Türkiye ise Sevgi Uzun ve Beren Burke’nin dış atışlarıyla yeniden ritim buldu ve 27. dakikayı 44-38 önde geçti. Milliler, son çeyreğe de 50-44’lük avantajla girdi.
Son periyotta hücumda zorlanan Türkiye karşısında Arjantin farkı kapattı ve 37. dakikada skor 52-52’ye geldi. Büyük çekişmeye sahne olan son bölümde milliler 39. dakikaya 55-54 önde girdi. Ancak Burani’nin bitime 32 saniye kala serbest atış çizgisinden 2’de 1 isabet bulmasıyla skor yeniden eşitlendi: 55-55.
MAÇ SON 32 SANİYEDE GİTTİ
Kalan bölümde Türkiye hücumlardan sayı çıkaramazken Arjantin, Mungo ve Gretter’in serbest atışlarıyla 2’de 2 isabet buldu ve karşılaşmadan 59-55 galip ayrıldı.
Türkiye, elemelerdeki üçüncü maçını 14 Mart Cumartesi günü Japonya ile oynayacak. Arjantin ise Kanada ile karşı karşıya gelecek.