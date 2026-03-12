Shakhtar Donetsk deplasmanda Lech Poznan'ı yendi

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda konuk olduğu Lech Poznan'ı 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Lech Poznan, Shakhtar Donetsk'i ağırladı.
Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başaran Shakhtar Donetsk'in gollerini 36. dakikada Marlon Gomes, 48. dakikada Martins da Silva Newerton ve 85. dakikada Isaque Severino Silva attı.
Lech Poznan'nın tek sayısını 70. dakikada Mikael Ishak kaydetti.
RÖVANŞ ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ
Arda Turan'ın ekibi bu sonuçla gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 19 Mart'ta Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle yine Polonya'da oynanacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi