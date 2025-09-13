Litvanya'daki YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı

A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan'ı 94-68 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finale çıkmasının ardından renkli görüntüler ortaya çıktı.

Litvanya merkezli basketnews.com'un YouTube kanalında, Gytis Blazevicius, Donatas Urbonas ve Augustas Suliauskas, Türkiye-Yunanistan maçını değerlendirdi.

PROGRAMI 12 DEV ADAM ŞARKISINI SÖYLEYEREK AÇTI

Programın başında Gytis Blazevicius'un "12 Dev Adam" şarkısını Türkçe seslendirdiği bölüm, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Türkiye'nin maçı baştan sona domine ettiği ve Yunanistan'a hiç şans tanımadığını vurgulayan katılımcılar, yayında "12 Dev Adam"ın tarihi performansını yorumladı.

İşte o anlar...