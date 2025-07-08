Mersin Spor, Justin Cobbs ile yeniden anlaştı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, ABD'li oyun kurucu Justin Cobbs ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında Cobbs ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada, şöyle denildi:

Oyun kurucumuz geçtiğimiz sezonda gösterdiği liderlik, saha görüşü ve kritik anlardaki etkili performansıyla takımımıza değerli katkılar sunmuştur. Yeni sezonda da aynı kararlılık ve hedef birliğiyle yolumuza devam ediyoruz.