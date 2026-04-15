Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul ekipleri önünde iyi grafik sergiliyor

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i 19 Nisan Pazar günü konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında genel olarak iyi bir grafik sergiliyor.

Ligde geride kalan 29 haftada topladığı 64 puanla Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda çıkacağı önemli karşılaşmaya odaklandı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 12 müsabaka oynayan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İSTANBUL TAKIMLARIYLA OYNADIĞI MAÇLAR

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçını kazandı.

Trabzonspor, 5. haftada uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 1-0 mağlup oldu.

Ligin 7. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 11. haftada Galatasaray deplasmanında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Sezonun 13. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, 16. haftada Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 19. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 yenen Trabzon temsilcisi, söz konusu rakiplere karşı ikinci yenilgisini yine Fenerbahçe karşısında evinde 3-2'lik sonuçla yaşadı.

Karadeniz ekibi, daha sonra Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-1, Eyüpspor'u İstanbul'da 1-0 yendikten sonra Galatasaray'ı da 2-1 mağlup etmeyi başardı.

64 PUANIN 26'SINI İSTANBUL TAKIMLARINDAN ALDI

Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında hanesine 26 puan yazdırırken 10 puan yitirdi.

Ligde 64 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 40'ını elde etti.

Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 12 karşılaşmada 2,16 puan ortalaması tutturdu.

Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 24 gol atarken maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.

BAŞAKŞEHİR İLE 3. KEZ KARŞILAŞACAK

Trabzonspor, bu sezon Başakşehir ile 3. kez karşılaşacak.

Bordo-mavililer, Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 4-3 kazanırken Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda 4-2 galip gelmişti.

Rakibi karşısında iki karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 8 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.