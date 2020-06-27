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    NBA’de 16 basketbolcunun testi pozitif çıktı

    NBA'de 302 basketbolcuya yapılan koronavirüs testleri sonucunda 16 basketbolcuda virüs tespit edildi.
    • İHA
    • 27.06.2020 - 00:08
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    NBA’de 16 basketbolcunun testi pozitif çıktı #1

    Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) 11 Martta ertelenmiş ve kalan maçların oynanacağı 31 Temmuz’da olacağı belirlenmişti.

    16 OYUNCUNUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

    Kalan maçların oynanması öncesinde 302 basketbolcuya koronavirüs testi yapılırken, 16 basketbolcunun testi pozitif çıktı. NBA yönetiminden yapılan açıklamada 16 oyuncunun tedavi sürecine başlandığı ve karantinaya alındığı belirtildi.

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