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    Nemanja Bjelica, Fenerbahçe’ye geri döndü

    Fenerbahçe, eski basketbolcusu Nemenja Bjelica’yı yeniden renklerine bağladı.
    • 09.08.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 17:13
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    Nemanja Bjelica, Fenerbahçe’ye geri döndü

    Basketbol Süper Ligi’nde sezonu şampiyon olarak bitiren Fenerbahçe, kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor.

    Sarı-lacivertliler, eski basketbolcusu Nemenha Bjelica’yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

    2013-2015 seneleri arasında Fenerbahçe formasını giyen Bjelica, 2015’te NBA’in yolunu tuttu. NBA’de bugüne kadar Minnesota Timberwolves, Sacremento Kings ve Golden State Warriors formaları giydi.

    NBA şampiyonluğu yaşadı

    Sırp yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon Golden State Warriors formasıyla NBA’de şampiyonluk yaşamıştı. 34 yaşındaki oyuncu geçen sezon 6.1 sayı, 4.1 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

    Fenerbahçe’nin 7 transferi

    Sarı-lacivertliler, daha önce Carsen Edwards, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley, Tonye Jekiri, Samet Geyik, Scottie Wilbekin’i kadrosuna katmıştı. Nemanja Bjelica ise Fenerbahçe’nin bu sezon 7.transferi oldu.

    Nemanja Bjelica, Fenerbahçe’ye geri döndü #1


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