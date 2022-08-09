Nemanja Bjelica, Fenerbahçe’ye geri döndü

Fenerbahçe, eski basketbolcusu Nemenja Bjelica’yı yeniden renklerine bağladı.

Basketbol Süper Ligi’nde sezonu şampiyon olarak bitiren Fenerbahçe, kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, eski basketbolcusu Nemenha Bjelica’yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

2013-2015 seneleri arasında Fenerbahçe formasını giyen Bjelica, 2015’te NBA’in yolunu tuttu. NBA’de bugüne kadar Minnesota Timberwolves, Sacremento Kings ve Golden State Warriors formaları giydi.

NBA şampiyonluğu yaşadı

Sırp yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon Golden State Warriors formasıyla NBA’de şampiyonluk yaşamıştı. 34 yaşındaki oyuncu geçen sezon 6.1 sayı, 4.1 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Fenerbahçe’nin 7 transferi

Sarı-lacivertliler, daha önce Carsen Edwards, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley, Tonye Jekiri, Samet Geyik, Scottie Wilbekin’i kadrosuna katmıştı. Nemanja Bjelica ise Fenerbahçe’nin bu sezon 7.transferi oldu.