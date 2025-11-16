New Orleans Pelicans'ta başantrenör Willie Green'in görevine son verildi

- New Orleans Pelicans, başantrenör Willie Green'in görevine son verdi.
- Yardımcı antrenör James Borrego geçici olarak takımın başında olacak.
- Pelicans, bu sezon kötü performans göstererek Batı Konferansı'nın son sırada yer aldı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ta, başantrenör Willie Green ile yollar ayrıldı.
NBA'in açıklamasında, Pelicans'ta 5. sezonunu geçiren ABD'li çalıştırıcı Green'in görevine son verildiği belirtildi.
Yardımcı antrenör James Borrego'nun takımın başında geçici yer alacağı ifade edildi.
2021'DEN BU YANA GÖREV YAPIYORDU
Pelicans, Green'in göreve geldiği 2021'den beri 150 galibiyet, 190 mağlubiyet yaşadı.
Bu sezon son 4 maçını kaybeden Pelicans, 2 galibiyet ve 10 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın son sırasında yer aldı.