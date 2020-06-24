Obradovic yerine 3 aday

Obradovic ile yolların ayrılmasının ardından basketbol takımına yeni bir koç arayışına giren Fenerbahçe'de yönetim; Ufuk Sarıca, Ertuğrul Erdoğan ya da Erdem Can'dan birini düşünüyor.

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic, 7 yıllık Fenerbahçe kariyerini bu yıl takım çalıştırmayı düşünmemesi nedeniyle noktalamıştı.

Sarı-lacivertli yönetim, Sırp başantrenörün bu kararının ardından basketbol takımının başına gelebilecek koç adaylarını da belirlemeye başladı.

3 ADAY VAR

Dış basında da geniş yer bulan Obradovic ile Fenerbahçe ayrılığının ardından Rus medyası, Kanarya için 3 yeni isim öne sürdü.

Buna göre; Fenerbahçeli yöneticiler, Zeljko Obradovic'ten boşalan antrenörlük koltuğuna Pınar Karşıyaka'nın ve Milli Takım'ın başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasarat'ın koçu Ertuğrul Erdoğan ya da Sırp çalıştırıcının yardımcılığını yapan Erdem Can'dan birini istiyor.

''BENİM YERİME GEÇEBİLİR'' DEMİŞTİ

Öte yandan Zeljko Obradovic, 2 yıl önce yaptığı bir açıklama sırasında yardımcısı Erdem Can ile ilgili görüşlerini belirtmiş ve ''Şu anda benim yerime Fenerbahçe'yi çalıştırabilir.'' ifadelerini kullanmıştı.