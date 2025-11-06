Panathinaikos, Kostas Sloukas'ın sözleşmesini uzattı

- Panathinaikos, Kostas Sloukas ile 2027 yazına kadar sözleşme imzaladı.
- Sloukas, daha önce Olympiakos, Aris ve Fenerbahçe formaları giymişti.
- 2024'te Panathinaikos ile Avrupa Ligi şampiyonu olmuştu.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, tecrübeli basketbolcu Kostas Sloukas'ın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Yunan oyun kurucuyla 2027 yazına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Kariyerinde Olympiakos, Aris ve Fenerbahçe formaları da giyen Sloukas, 2023'te Panathinaikos'a imza atmıştı.
Tecrübeli basketbolcu, 2024'te Panathinaikos ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamış ve Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilmişti.