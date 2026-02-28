Panathinaikos, Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırdı

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırdı.

Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Panathinaikos, Ömer Yurtseven ile olan iş birliğinin sona erdiğini duyurur. Ekibimize yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

BU SEZON EUROLEGUE'DE 19 MAÇA ÇIKTI

27 yaşındaki Ömer Faruk Yurtseven, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi ile bu sezon Avrupa Ligi'nde görev aldığı 19 maçta 6,3 sayı ve 3,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.