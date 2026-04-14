İrfan Can Kahveci’den Fenerbahçe açıklaması geldi

İrfan Can Kahveci, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

Kahveci, Göztepe ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından Bir TV'ye açıklamalarda bulundu.

Deneyimli futbolcu, geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SÖZLEŞMEM DEVAM EDİYOR"

Kahveci, sarı-lacivertli kulüple sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatarak, "Fenerbahçe ile sözleşmem sürüyor. Eğer kulübüm de benimle devam etmek isterse hedefim Fenerbahçe’ye dönmek." ifadelerini kullandı.

Kahveci, 2026 Dünya Kupası hedefiyle ilgili de konuşarak, turnuvaya hazır olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"İNŞALLAH DÜNYA KUPASI'NA GİDER, FENERBAHÇE'YE DE DÖNERİM"

Deneyimli oyuncu, "Öncelikle Dünya Kupası var. Bunun için kendimi hazır tutmam gerekiyor. Daha çok çalışıyorum ve kendime daha iyi bakıyorum. İnşallah Dünya Kupası kadrosunda yer alırım ve sezon başında Fenerbahçe’ye dönerim." dedi.

Öte yandan Kasımpaşa formasıyla bu sezon 11 karşılaşmada görev alan 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.