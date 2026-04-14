Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş antrenmana çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'de cuma günü Rizespor ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Bugün gerçekleştirilen antrenmanda ise bir sürpriz yaşandı.

TAKIMLA ÇALIŞTI

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklu yargılanan ve 3 Nisan'da hakkında tahliye kararı verilen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin bugünkü (Salı) antrenmanında takımla birlikte çalıştı.

NE OLMUŞTU?

Mert Hakan Yandaş, 9 Aralık 2025 tarihinde "futbolda bahis" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma, yasa dışı bahis faaliyetleri ve şike iddiaları üzerine yoğunlaşmıştı. Yandaş ile birlikte aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Allassanr Ndao, Ersen Dikmen ve Şahin Kaya'nın da bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı.

Tutukluluk süresince Yandaş'ın cezaevinden bir mektup yayımlayarak hakkındaki iddiaları reddettiği ve "hiçbir şey yapmadığını" belirttiği haberleri basına yansımıştı.

Duruşma savcısı, Mert Hakan Yandaş'ın tutuklu kaldığı sürenin göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti.

Mahkeme, bu talebi değerlendirerek Yandaş ve Fenerbahçe Kongre üyesi Ersen Dikmen hakkında tahliye kararı verdi.