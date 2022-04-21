ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun Shane Larkin ile ilgilendiğine yönelik haberler gündeme bomba gibi düştü. Peki, Shane Larkin'in yeni adresi Fenerbahçe Beko mu?

Türk basketbolunun iki güçlü takımı olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasındaki dostluk ve mücadele sürüyor.

THY'nin iki şampiyon takımı olan Beko ve Efes arasında şimdilerde bir transfer haberi gündeme gelmeye başladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, iddialara göre ligin bir diğer ekibi Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin ile ilgileniyor.

2 Ekim 1992 yılında dünyaya gelen ve Anadolu Efes için kilit bir oyuncu olan Larkin'in Beko iddiası taraftarları heyecanlandırdı.

Türk Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncunun transferi hakkında detayları öğrenmek isteyenler ise "Shane Larkin'in yeni adresi Fenerbahçe Beko mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Shane Larkin'in yeni adresi Fenerbahçe Beko mu? İşte detayları...

Larkin'in yeni adresi Fenerbahçe mi?

HÜRRİYET GAZETESİ'nin haberine göre; Fenerbahçe Beko yeni sezonda Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin’i kadrosuna katma temaslarını başlatmak adına THY Euroleague’de sezonun bitmesini bekliyor.

Larkin’in yeni sözleşme için Anadolu Efes ile bu sezon başında 3 yıllık imza atan, geçen yılın normal sezon ve final-four’un MVP’si seçilen Vasilije Micic’in aldığı ücreti istediği öğrenildi.Fenerbahçe Beko cephesi ise bu transferde görüşmeler için şimdilik bekleme kararı almış durumda.

Milli Takımımızın formasını da giyen Shane Larkin'in gelecek sezon için İspanyol devi Real Madrid ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Mundo Deportivo'nun Şubat ayında yaptığı habere göre Real Madrid ile Larkin prensip anlaşmasına varmış, dev kulüp, Larkin'in İspanya Ligi haklarına sahip olan Baskonia ile görüşmelere dahi başlamıştı.