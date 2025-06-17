Tilbe Şenyürek, milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkacağını düşünüyor

AA & Ensonhaber

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın pota altı oyuncusu Tilbe Şenyürek, yarın başlayacak 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkacaklarına inandığını söyledi.

Tilbe Şenyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın kamp süreci, turnuvadaki rakipleri ve hedeflerini değerlendirerek Türk basketbolseverlere destek çağrısında bulundu.

"BOMBA GİBİ GELDİK DİYEBİLİRİM"

Hazırlık kampının güzel ve verimli geçtiğini aktaran Tilbe, şu şekilde konuştu:

Her kamp güzel geçiyor ama benim en iyi hissettiğim, en enerji dolu geçirdiğim kamp süreçlerinden biriydi. Bomba gibi geldik diyebilirim. İnşallah öyle geçecek.

"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"

Turnuvanın ilk maçında yarın karşılaşacakları Fransa'nın zorlu bir rakip olduğunu vurgulayan milli basketbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Her zaman podyumda olan, madalya alan, olimpiyat finalisti bir takım olarak geliyor. Ama biz bunu kazansak da kaybetsek de demoralize olmadan avantaja çevirebiliriz. Biz çok psikolojik bir takımız. Galip gelirsek müthiş ama mağlup olursak da o psikolojik kırılmayı yaşamamalıyız. Ben gerçekçi bir insanım. İlk maçta mağlup olursak da o eşiği atlatabilirsek bizim hedef maçlarımız diğer iki maç çünkü. Hedefimiz gruptan çıkmak. Fransa maçında sonuç ne olursa olsun güçlü kalabilirsek Allah'ın izniyle gruptan çıkacağımızı düşünüyorum.

"GÜZEL BİR ENERJİYLE BU GRUPTAN ÇIKARIZ"

A Grubu'nda mücadele edecekleri Fransa, İsviçre ve Yunanistan'ı değerlendiren Tilbe Şenyürek, şu şekilde konuştu:

Grubumuz diğer gruplara oranla dişimize göre. Özellikle Yunanistan maçı, tüm biletler satılmış. Çok çekişmeli, seyir zevki müthiş bir maç olacak. Güzel bir grup aşaması geçireceğimizi düşünüyorum inşallah. Herkesin desteği bizim yanımızda olur. Güzel bir enerjiyle bu gruptan çıkarız.

"ÇOK GÜZEL GEÇECEĞİNE İNANIYORUM"

Milli takımın hedefleri konusunda herkesin ortak bir noktada buluştuğunu belirten Tilbe, şu değerlendirmede bulundu:

Artık hepimiz gerçekçiyiz. Hayal kurmak ya da beklentileri, hedefleri çok yüksek tutmak yerine bu yola öyle çıktık. Çünkü sonra hayal kırıklığına uğruyoruz. 'Madalya alalım' diyoruz, ilk maçtan kaybediyoruz. Sonrasında nasıl madalya alacağız diye düşünerek ikinci, üçüncü maça o motivasyonla çıkamıyoruz. O yüzden bu hedef doğrultusunda kampı çok iyi geçirdik. Hedefimiz; gruptan çıkmak, çeyrek final oynamak, turnuva kaçırmadan devam etmek, dünya şampiyonasına ve bir olimpiyata kadar gidebilmek. İnşallah benim adıma, milli takım adına, en büyük hedeflerimiz bunlar. Çok güzel geçeceğine inanıyorum.

"İNŞALLAH TÜRK HALKINI GURURLANDIRACAĞIZ"

Türk basketbolseverlere destek çağrısında bulunan Tilbe Şenyürek, sözlerini şöyle tamamladı: