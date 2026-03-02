Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun eşi Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza geçirdi

Fenerbahçe'ye üst üste kötü haberler...

Sarı-lacivertli ekibin Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga'nın içerisinde bulunduğu minibüs, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde seyir halindeyken kaza yaptı.

Saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, minibüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak yan yattı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan yolcular tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Fenerbahçe camiasına derin bir nefes aldıran haber ise hastaneden geldi.

Hastaneye sevk edilen Marlene Alvarenga ve araç sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı, her iki ismin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe Spor Kulübünün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Nelson Semedo’nun eşi Marleno Semedo’nun geçirdiği trafik kazasını üzülerek öğrenmiş bulunuyor, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.