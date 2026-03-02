Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun eşi Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza geçirdi

Fenerbahçe'nin Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga, Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası geçirdi. İçinde bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan Alvarenga ve şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Fenerbahçe'ye üst üste kötü haberler...
Sarı-lacivertli ekibin Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga'nın içerisinde bulunduğu minibüs, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde seyir halindeyken kaza yaptı.
Saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, minibüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak yan yattı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan yolcular tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Fenerbahçe camiasına derin bir nefes aldıran haber ise hastaneden geldi.
Hastaneye sevk edilen Marlene Alvarenga ve araç sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı, her iki ismin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI
Fenerbahçe Spor Kulübünün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Futbolcumuz Nelson Semedo’nun eşi Marleno Semedo’nun geçirdiği trafik kazasını üzülerek öğrenmiş bulunuyor, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.