Sırbistan'ı deviren 12 Dev Adam ikinci turu garantiledi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'ı 94-86 mağlup ederek ikinci tura yükselmeyi garantiledi.
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Türkiye, Sırbistan'ı konuk etti.
12 Dev Adam, mücadeleyi 94-86'lık skorla kazanmayı başardı.
Ay-Yıldızlılar, Sırbistan karşısında üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Bu sonuçla 4'te 4 yapan Milliler, liderliğini sürdürdü ve elemelerde ikinci tura yükselmeyi garantiledi.
Sırbistan ise ikinci yenilgisini yaşadı.
2 Temmuz'da Bosna-Hersek deplasmanına gidecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 5 Temmuz'da ise İsviçre'yi ağırlayacak.
TÜRKİYE: 94 - SIRBİSTAN: 86
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Paulo Marques (Portekiz), Martin Horozov (Bulgaristan)
Türkiye: Şehmus Hazer 15, Cedi Osman 13, Tarık Biberovic 21, Ercan Osmani 11, Ömer Faruk Yurtseven 17, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir 2, Sertaç Şanlı 7, Onuralp Bitim 8, Berk Uğurlu
Sırbistan: Avramovic 16, Dangubic 6, Dobric 14, Davidovac 12, Mitrovic 9, Miljenovic 10, Markovic 9, Momirov, Ristic 2, Lakic 2, Tanaskovic 6, Novak
1. Periyot: 28-21
Devre: 48-44
3. Periyot: 76-63
Beş faulle çıkan: 39.02 Ömer Faruk Yurtseven (Türkiye)