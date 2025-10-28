TOFAŞ, La Laguna Tenerife'ye yenildi

- TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde La Laguna Tenerife'ye evinde 81-64 yenildi.
- Maç, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı ve Ventsislav Velikov, Wojciech Liszka ile Julio Cesar tarafından yönetildi.
- Tenerife'nin en skorer oyuncuları Huertas ve Fitipaldo oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, D Grubu'nda temsilcimiz TOFAŞ ile İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibi karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 81-64'lük skorla konuk takım Tenerife oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Ventsislav Velikov, Wojciech Liszka, Julio Cesar
TOFAŞ: Özgür Cengiz 2, Perez 10, Yiğitcan Saybir 9, Lewis 5, Blazevic 12, Thomasson 5, Whaley 9, Kidd 6, Besson 6, Tolga Geçim
La Laguna Tenerife: Huertas 15, Scrubb 7, Sastre 5, Guerra 8, Doornekamp 3, Kastadinov 2, Fernandez 6, Fitipaldo 15, Shermadini 10, Abromaitis 2, Giedraitis 8, Alderete
1. Periyot: 12-20
Devre: 28-40
3. Periyot: 51-56