TOFAŞ, La Laguna Tenerife'ye yenildi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, D Grubu'nda TOFAŞ, sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibine 81-64 mağlup oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 22:05
  • TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde La Laguna Tenerife'ye evinde 81-64 yenildi.
  • Maç, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı ve Ventsislav Velikov, Wojciech Liszka ile Julio Cesar tarafından yönetildi.
  • Tenerife'nin en skorer oyuncuları Huertas ve Fitipaldo oldu.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, D Grubu'nda temsilcimiz TOFAŞ ile İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibi karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 81-64'lük skorla konuk takım Tenerife oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ventsislav Velikov, Wojciech Liszka, Julio Cesar

TOFAŞ: Özgür Cengiz 2, Perez 10, Yiğitcan Saybir 9, Lewis 5, Blazevic 12, Thomasson 5, Whaley 9, Kidd 6, Besson 6, Tolga Geçim

La Laguna Tenerife: Huertas 15, Scrubb 7, Sastre 5, Guerra 8, Doornekamp 3, Kastadinov 2, Fernandez 6, Fitipaldo 15, Shermadini 10, Abromaitis 2, Giedraitis 8, Alderete

1. Periyot: 12-20

Devre: 28-40

3. Periyot: 51-56

