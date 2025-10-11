Abone ol: Google News

TOFAŞ, Türk Telekom'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında TOFAŞ, Türk Telekom'u 85-73'lük skorla yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.10.2025 18:12
TOFAŞ, Türk Telekom'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 85-73'lük skorla ev sahibi takım TOFAŞ oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Kerem Yılmaz

TOFAŞ: Perez 5, Yiğitcan Saybir 16, Lewis 12, Blazevic 21, Thamasson 8, Özgür Cengiz 2, Whaley 6, Tolga Geçim 3, Kıdd 10, Besson 2

Türk Telekom: Emircan Koşut 2, Usher 8, Smith 11, Simonovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 9, Allman 14, Berkan Durmaz 12, Ata Kahraman 3, Bankston 12, Yavuz Gültekin

1. Periyot: 26-12

Devre: 50-32

3. Periyot: 66-55

5 faulle çıkan: 39 Berkan Durmaz (Türk Telekom)

Eshspor Haberleri