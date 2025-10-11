TOFAŞ, Türk Telekom'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde TOFAŞ ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 85-73'lük skorla ev sahibi takım TOFAŞ oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Kerem Yılmaz
TOFAŞ: Perez 5, Yiğitcan Saybir 16, Lewis 12, Blazevic 21, Thamasson 8, Özgür Cengiz 2, Whaley 6, Tolga Geçim 3, Kıdd 10, Besson 2
Türk Telekom: Emircan Koşut 2, Usher 8, Smith 11, Simonovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 9, Allman 14, Berkan Durmaz 12, Ata Kahraman 3, Bankston 12, Yavuz Gültekin
1. Periyot: 26-12
Devre: 50-32
3. Periyot: 66-55
5 faulle çıkan: 39 Berkan Durmaz (Türk Telekom)