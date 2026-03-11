Mauro Icardi'den dikkat çeken tavır: Maç bittiği gibi stattan ayrıldı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool'u Lemina'nın golüyle mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin, süre almadığı karşılaşma sonrası davranışları dikkat çekti.

KUTLAMALARA KATILMADI

Icardi, maçın sona ermesinin ardından takım arkadaşlarının saha içindeki kutlamalarına katılmadı.

Deneyimli futbolcunun stadı ilk terk eden isimlerden biri olması ise ayrılık dedikodularına sebep oldu.

STADI İLK TERK EDEN İSİM OLDU

Arjantinli futbolcunun bu davranışlarını sosyal medyada bazı taraftarlar, Galatasaray ile sözleşme uzatmayacağı ve kulüple iplerini kopardığı şeklinde yorumladı.

Bu sezon Galatasaray formasını 37 maçta giyen Icardi, 15 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek.