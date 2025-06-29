Tomas Masiulis, Zalgiris Kaunas'ın başına geçti

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Tomas Masiulis, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ın başantrenörü oldu.

2023-2024 sezonundan beri sarı-lacivertli takımda yardımcı antrenörlük yapan Masiulis, Fenerbahçe'de bir EuroLeague, bir Türkiye şampiyonluğu ve iki de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

"BANA DUYULAN GÜVEN İÇİN ÇOK MİNNETTARIM"

Fenerbahçe, 49 yaşındaki çalıştırıcıya resmi internet sitesinden bir teşekkür mesajı yayınlarken, 1999'da oyuncu olarak EuroLeague kupasını kaldırdığı Zalgiris'e geri dönen Masiulis, şu ifadeleri kullandı: