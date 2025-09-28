Trabzonspor, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-76'lık skorla ev sahibi takım bordo-mavililer oldu.
TRABZONSPOR, İLK PERİYODU ÖNDE BİTİRDİ
Karşılaşmaya taraftarının da desteğiyle hızlı başlayan Trabzonspor, içeriden Grant, dışardan da Yeboah ve Reed'in sayılarıyla 5. dakika içinde 10-2 üstünlük sağladı.
Bu dakikadan sonra etkili savunma yapan konuk takım, rakibinin hücumlardan boş dönmesini De Vries ve Pipes ile iyi değerlendirerek son dakika içinde farkı 1 sayıya kadar düşürdü ve ilk periyot Trabzonspor'un 20-19 üstünlüğü ile tamamlandı.
FARK AÇILDI
İkinci periyotta da konuk takımın öne geçmesini izin vermeyen bordo-mavililer, Grant, Gordon ve Silins'in basketleriyle 15. dakikayı 33-26 üstün geçerken devre sonunda da 9 sayı farka ulaşarak ilk yarıyı 47-38 önde kapadı.
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL, SON ÇEYREĞE GERİDE GİTTİ
Trabzonspor, üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdürdü.
Kenardan gelen Okben Uluboy ve Cem Ulusoy'un da skora katkı vermesiyle üstünlüğüne devam eden bordo-mavililer, 24. dakika farkı 12 sayıya (55-43) çıkardı.
Pipes ve Bruinsma ile oyunda tutunmaya çalışan Büyükçekmece Basketbol, farkı eritmeye çalışsa da Trabzonspor, üçüncü periyotta da 64-57 üstünlük sağladı.
KAZANAN TRABZONSPOR
Karşılaşmanın son çeyreğinde zorlanmayan Trabzonspor, Reed ve Delgado'nun basketleriyle farkı daha da açmayı başardı.
Periyotun her dakikasında üstünlüğünü arttıran bordo-mavililer baştan sona önde getirdiği karşılaşmayı da 18 sayı ile en büyük farka ulaşarak 94-76 kazandı.
Karşılaşmanın en skoreri Büyükçekmece Basketbol'da 19 sayı atan Pipes oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu
Trabzonspor: Reed 15, Grant 11, Berk Demir 5, Yeboah 5, Delgado 13, Tinkle 6, Cem Ulusoy 9, Gordon 14, Okben Ulubay 6, Ege Arar 2, Silins 8
Büyükçekmece Basketbol: Lecque 13, De Vries 13, Bruinsma 18, Muhammed Doğan Şenli 4, Johnson 3, Yiğit Özkan, Metin Türen 3, Pipes 19, Can Kaan Turgut 3, Bandaogo
1. Periyot: 20-19
Devre: 47-38
3. Periyot: 64-57
Beş faulle çıkan: 37.41 De Vries (Onvo Büyükçekmece Basketbol)