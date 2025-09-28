Trabzonspor, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-76'lık skorla ev sahibi takım bordo-mavililer oldu.

TRABZONSPOR, İLK PERİYODU ÖNDE BİTİRDİ

Karşılaşmaya taraftarının da desteğiyle hızlı başlayan Trabzonspor, içeriden Grant, dışardan da Yeboah ve Reed'in sayılarıyla 5. dakika içinde 10-2 üstünlük sağladı.

Bu dakikadan sonra etkili savunma yapan konuk takım, rakibinin hücumlardan boş dönmesini De Vries ve Pipes ile iyi değerlendirerek son dakika içinde farkı 1 sayıya kadar düşürdü ve ilk periyot Trabzonspor'un 20-19 üstünlüğü ile tamamlandı.

FARK AÇILDI

İkinci periyotta da konuk takımın öne geçmesini izin vermeyen bordo-mavililer, Grant, Gordon ve Silins'in basketleriyle 15. dakikayı 33-26 üstün geçerken devre sonunda da 9 sayı farka ulaşarak ilk yarıyı 47-38 önde kapadı.

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL, SON ÇEYREĞE GERİDE GİTTİ

Trabzonspor, üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdürdü.

Kenardan gelen Okben Uluboy ve Cem Ulusoy'un da skora katkı vermesiyle üstünlüğüne devam eden bordo-mavililer, 24. dakika farkı 12 sayıya (55-43) çıkardı.

Pipes ve Bruinsma ile oyunda tutunmaya çalışan Büyükçekmece Basketbol, farkı eritmeye çalışsa da Trabzonspor, üçüncü periyotta da 64-57 üstünlük sağladı.

KAZANAN TRABZONSPOR

Karşılaşmanın son çeyreğinde zorlanmayan Trabzonspor, Reed ve Delgado'nun basketleriyle farkı daha da açmayı başardı.

Periyotun her dakikasında üstünlüğünü arttıran bordo-mavililer baştan sona önde getirdiği karşılaşmayı da 18 sayı ile en büyük farka ulaşarak 94-76 kazandı.

Karşılaşmanın en skoreri Büyükçekmece Basketbol'da 19 sayı atan Pipes oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

Trabzonspor: Reed 15, Grant 11, Berk Demir 5, Yeboah 5, Delgado 13, Tinkle 6, Cem Ulusoy 9, Gordon 14, Okben Ulubay 6, Ege Arar 2, Silins 8

Büyükçekmece Basketbol: Lecque 13, De Vries 13, Bruinsma 18, Muhammed Doğan Şenli 4, Johnson 3, Yiğit Özkan, Metin Türen 3, Pipes 19, Can Kaan Turgut 3, Bandaogo

1. Periyot: 20-19

Devre: 47-38

3. Periyot: 64-57

Beş faulle çıkan: 37.41 De Vries (Onvo Büyükçekmece Basketbol)