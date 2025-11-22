Abone ol: Google News

Türk Telekom, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

Türk Telekom, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında evinde Büyükçekmece Basketbol'u 89-82 yendi.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 20:41
  • Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Büyükçekmece Basketbol'u 89-82 mağlup etti.
  • Maç Ankara Spor Salonu'nda oynandı ve Türk Telekom, sezonun üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
  • Büyükçekmece Basketbol ise ligde henüz galibiyet alamadı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Türk Telekom ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 89-82'lik skorla ev sahibi Türk Telekom oldu.

Başkent ekibi üst üste dördüncü zaferini alırken, Büyükçekmece Basketbol'un henüz galibiyeti bulunmuyor.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu

Türk Telekom: Bankston 11, Usher 13, Doğuş Özdemiroğlu 13, Devoe 22, Berkan Durmaz 5, Simonovic 5, Trifunovic 6, Alexander 8, Smith 6, Ata Kahraman

Büyükçekmece Basketbol: Lecque 6, Van Der Vuurst 17, Can Kaan Turgut 6, Bruinsma 22, Bandaogo 11, Johnson 3, Yiğit Özkan, Pipes 11, Myers 6, Muhammed Doğan Şenli, Metin Türen

1. Periyot: 21-21

Devre: 44-44

3. Periyot: 70-63

Beş faulle çıkan: 39.26 Smith (Türk Telekom)

