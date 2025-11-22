Türk Telekom, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

- Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Büyükçekmece Basketbol'u 89-82 mağlup etti.
- Maç Ankara Spor Salonu'nda oynandı ve Türk Telekom, sezonun üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
- Büyükçekmece Basketbol ise ligde henüz galibiyet alamadı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Türk Telekom ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 89-82'lik skorla ev sahibi Türk Telekom oldu.
Başkent ekibi üst üste dördüncü zaferini alırken, Büyükçekmece Basketbol'un henüz galibiyeti bulunmuyor.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu
Türk Telekom: Bankston 11, Usher 13, Doğuş Özdemiroğlu 13, Devoe 22, Berkan Durmaz 5, Simonovic 5, Trifunovic 6, Alexander 8, Smith 6, Ata Kahraman
Büyükçekmece Basketbol: Lecque 6, Van Der Vuurst 17, Can Kaan Turgut 6, Bruinsma 22, Bandaogo 11, Johnson 3, Yiğit Özkan, Pipes 11, Myers 6, Muhammed Doğan Şenli, Metin Türen
1. Periyot: 21-21
Devre: 44-44
3. Periyot: 70-63
Beş faulle çıkan: 39.26 Smith (Türk Telekom)