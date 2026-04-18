Türk Telekom, Merkezefendi Belediyesi Basket'e şans tanımadı

Yayınlama:
Haber Merkezi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Türk Telekom, sahasında Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-82 yendi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-82'lik skorla ev sahibi takım Türk Telekom oldu.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-82'lik skorla ev sahibi takım Türk Telekom oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ankara

Hakemler: Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 13, Devoe 13, Trifunovic 11, Bankston 12, Allman 7, Berkan Durmaz 5, Emircan Koşut 2, Usher 20, Smith 4, Simonovic 4, Atakan Biçer

Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin 22, Zoriks 13, Miles 10, Badzim 19, Mahir Ağva 7, Emre Tanışan 3, Mustafa Sami Yılmaz, Ömer Can İlyasoğlu, Cazalon 4, Omic, Egemen Güven 4

1. Periyot: 12-16

Devre: 41-44

3. Periyot: 64-60

Beş faulle oyundan çıkan: 31.42 Miles (Merkezefendi Belediyesi Basket)

Kaynak: Ensonhaber

